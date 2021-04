9 Aprile 2021

di Sonia Paglia

(Lettura 1 minuto)







Si incendia la canna fumaria: anziano di 93 anni salvato dalla fiamme da un 40enne. Sul posto i vigili del fuoco di Castel di Sangro. La sua abitazione è stata dichiarata inagibile. «Siamo lieti che l’episodio accidentale di oggi - commenta il sindaco di Scontrone, Ileana Schipani - si sia concluso senza gravi conseguenze anche grazie all’intervento tempestivo del nostro giovane concittadino Mirco Pancari, il quale, affrontando una situazione di rischio, ha subito provveduto a trarre in salvo la persona, accompagnandola fuori dal proprio alloggio e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Mi sento di esprimere sollievo per l’epilogo positivo della vicenda e gratitudine ai vigili del fuoco per la professionalità del loro operato. Un ringraziamento veramente speciale a nome di tutta la comunità va a Mirco per l’eroico gesto compiuto».