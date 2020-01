Scontro tra moto e auto in galleria: ferito gravemente l'arbitro Franco Bei

Ultimo aggiornamento: 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro tra un'auto e unaall’interno della, nel Teramano. L'incidente è avvenuto intorno alle 14, sulla strada statale 80 “Del Gran Sasso d’Italia” direzione Montorio al Vomano, sul lotto zero, che è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni. Ad avere la peggio è stato, 60 anni trasportato al pronto soccorso in codice rosso per un politrauma e sottoposto in serata a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravissime. Ferita, anche se in maniera non grave una donna T.S., di 45anni alla guida dell’auto. Anche per lei è stato necessario il trasporto in ospedale.Centinaia i messaggi di sostegno per l'arbitro Bei postati dagli amici sulla sua pagina: «Tieni duro, Franco, non mollare».Oltre al personale del 118, sul posto è presente la squadra Anas e la Polizia stradale al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.