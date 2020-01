Scontro tra moto e auto in galleria: due feriti. Strada chiusa al traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro tra un'auto e una moto all’interno della galleria Costantini nel Teramano. L'incidente è avvenuto intorno alle 14, sulla strada statale 80 “Del Gran Sasso d’Italia” direzione Montorio al Vomano, sul lotto zero, che è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni. Ad avere la peggio è stato il centauro F.B., di 60 anni trasportato al pronto soccorso in codice rosso per politrauma. Le sue condizioni sono gravissime. Ferita, anche se in maniera non grave una donna T.S., di 45anni alla guida dell’auto. Anche per lei è stato necessario il trasporto in ospedale. Al momento, la circolazione è deviata sulla viabilità locale. Al pronto soccorso del Mazzini di Teramo sono arrivate due personeOltre al personale del 118, sul posto è presente la squadra Anas e la Polizia stradale al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.