San Salvo, scontro in via Grasceta grave un ventiduenne

È ricoverato in gravi condizioni auno dei motociclisti coinvolti in un frontale con un'automobile in via Grascetanella serata di giovedì. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, la moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiavano due giovani del posto, unastava scendendo dal centro di San Salvo al mare e si è scontrata violentemente con unache invece stava tornando in città. Un impatto fortissimo che ha scaraventato i due centauri sull'asfalto a una distanza di diversi metri. In totale sono statitrasportati dalle ambulanze del 118 al, tra loro anche alcuni occupanti dell'automobile. Sul posto sono intervenuti ie idella stazione di San Salvo che stanno ricostruendo la vicenda; non è escluso che ci siano testimoni che hanno assistito al sinistro considerata la frequentata pista ciclopedonale attigua alla strada. La trafficata arteria è rimasta chiusa per un paio di ore. Il, C.L. le sue iniziali, è apparso subito il più grave. Dopo le prime cure ricevute nel nosocomio vastese, è stato trasferito al, in elicottero, per essere operato. Nell'incidente ha riportato un politrauma con frattura scomposta del femore, trauma toraco-addominale chiuso e frattura di un dito. La prognosi è di 40 giorni. Gli altri feriti hanno lasciato l'ospedale a eccezione dell'altro ragazzo che viaggiava sulla due ruote, seppur non grave. Il frontale di ieri ha riaperto ildi quella strada comunale: un lungo e largo rettilineo che in molti percorrono a forte velocità e sul quale non sono mancati negli anni passati le vittime. Il comitato dei residenti aveva protestato appena prima che scattasse ilil 4 marzo, dopo un tamponamento a catena con tre feriti.Antonino Dolce