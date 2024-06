Cermignano, sconfitta per tre voti: Marchiselli valuta il ricorso

«Stiamo valutando il ricorso contro il risultato elettorale, i presupposti ci sono: non tutto sembra essersi svolto in maniera lineare durante le operazioni di spoglio». Parola di Elisa Marchiselli, la candidata sindaca di Cermignano, in provoncia di Teramo, espressione dell’amministrazione uscente, sconfitta alle urne per soli tre voti. Il nuovo primo cittadino eletto Danilo Del Cane ha infatti raccolto 508 schede a suo favore con la lista “Tradizione e futuro”, mentre la candidata a capo di “Insieme possiamo” si è fermata a 505. Ci sono però 24 voti che non sono andati a nessuno dei due contendenti e che potrebbero essere oggetto di un ricorso davanti ai giudici del Tar, finalizzato a ribaltare l’esito delle urne. In particolare, tredici sono state le schede giudicate nulle durante lo scrutinio, una quella contestata e non assegnata, più altre dieci consegnate bianche dagli elettori, come riporta il conteggio riassuntivo ufficiale pubblicato dal Comune di Cermignano. Ben nove sono state le schede nulle nella sezione 1, quella più corposa e in cui Del Cane ha costruito la gran parte della sua vittoria. A Marchiselli non è bastato il grande risultato ottenuto nella sezione numero tre, dove ha più che doppiato lo sfidante. Cocente è quindi la sconfitta arrivata per un soffio con il 49,85% di consensi ottenuti.

