Il cugino: «Diego era arrivato in Svizzera poi ha deciso di tornare a casa»

«Era arrivato in Svizzera poi ha deciso di tornare a casa». Alessandro Ciccone, il cugino di Diego Morabito i movimenti nelle 72 ore durante le quali il 43enne di Ripa Teatina, in provincia di Chieti, ha fatto perdere le tracce di sé. Sulle motivazioni che hanno portato l'uomo ad allontanarsi i familiari preferiscono non rilasciare dichiarazioni.

«È arrivato in macchina alla stazione di Pescara - spiega Alessandro - da lì è salito su un treno ed è arrivato a Milano dove ha dormito per una notte. Il giorno seguente è andato a Como per poi sconfinare in Svizzera. A quel punto credo abbia fatto una serie di ragionamenti che lo hanno portato a decidere di tornare indietro». Inizia così viaggio di ritorno. «È ripartito da Milano in treno ed è tornato a Pescara. Qui non trovando la sua auto si è incamminato a piedi verso casa. All'altezza di Francavilla ha incontrato un automobilista in compagnia della figlia che lo ha riconosciuto. Diego ha quel punto ha spiegato che stava cercando di tornare a casa e loro si sono offerti di riaccompagnarlo».