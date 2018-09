Paola scomparsa da casa: era annegata in un canale

E' stata trovata senza vita in un canale tra Sali e Vercelli, Paola D'Ovidio, la 45enne di origini pescaresi, ma da tempo residente in Piemonte, a Santhià, di cui non si avevano più notizie dalla metà di luglio. Scomparsa nel nulla. I familiari e in particolare il fratello Fabrizio si erano anche rivolti alla trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto. A scoprire il corpo sono stati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco di Vercelli, che proprio nei giorni scorsi avevano ripreso le ricerche nei luoghi in cui era stata ritrovata l'auto della donna, una Ford Fiesta, parcheggiata con le chiavi inserite nel quadro. Sulle cause del decesso è mistero fitto. Sarà quindi l'autopsia, in programma sabato, a svelare come è morta la pescarese. La ricognizione cadaverica non ha comunque riscontrato segni apparenti di violenza sul corpo.

Venerd├Č 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA