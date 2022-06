Martedì 21 Giugno 2022, 08:19

Da giorni i carabinieri seguono una pista ben precisa che potrebbe portare a scoprire dove la ragazza si è nascosta. Si cerca a Roma e non solo. Che fine ha fatto Lorena Giancursio? Ormai sono passati 23 giorni dalla scomparsa e non ci sono novità. I nonni della 16enne sono disperati e vogliono sapere dove si trova. La ragazza è andata via da Gioia dei Marsi la sera del 28 maggio e da allora si è fatta viva, con una telefonata, solo con Chi l'ha visto?, la trasmissione di Rai 3. Ieri mattina all'Aquila si è tenuto un incontro tra il pm della Procura dei minori, Lorenzo Maria Destro, titolare dell'inchiesta, i carabinieri della compagnia di Avezzano e quelli del Nucleo operativo dell'Aquila per fare il punto sulle indagini che vanno avanti ormai da giorni.

Gli investigatori sono in attesa degli sviluppi che i tecnici hanno attivato per cercare di localizzare sulla mappa il numero del telefono che ha chiamato la redazione della Rai. Gli inquirenti confermano che la voce registrata è quella di Lorena: «Sto bene, sto con un ragazzo che non è rom, lasciatemi in pace, non voglio tornare». Questa la telefonata arrivata alla redazione di Chi l'ha visto?. La telefonata registrata è stata fatta ascoltare dai carabinieri al nonno e avrebbe riconosciuto la voce della nipote. Gli inquirenti sono anche convinti che Lorena sia viva e che non voglia tornare a vivere in Abruzzo.



Secondo una testimone, l'adolescente che ha fatto perdere le sue tracce è stata avvistata a Roma, nei pressi del Colosseo e i carabinieri stanno battendo da giorni proprio il centro di Roma. La giovane scomparsa sembra che sia stata vista mentre si allontanava su Suv con un ragazzo da Gioia dei Marsi, ma i controlli delle immagini della videosorveglianza, dislocata nel paese, non hanno dato i risultati sperati. Tra l'altro il cellulare di Lorena risulta sempre spento. Ha smesso di squillare poco tempo dopo il suo allontanamento da casa.

Lorena Giancursio ha sedici anni, è alta 1,65 e ha occhi e capelli castani. La scheda è stata diffusa anche dalla trasmissione Chi l'ha visto? che domenica mattina è tornata nuovamente nella Marsica, a Gioia dei Marsi, per continuare a lanciare appelli affinché la giovane dia un segnale e torni a vivere con i nonni. Le zie e le cugine della ragazza hanno più volte lanciato un appello chiedendo alla ragazza di tornare a casa, qualsiasi cosa fosse accaduta, anche perché dopo tanti giorni la preoccupazione sta crescendo. L'altra sera, da Villavallelonga, la nonna e le sorella della madre, Emilia e Paola, hanno rivolto un messaggio anche ai carabinieri che stanno indagando sulla scomparsa: «Fate le indagini come se fosse figlia vostra».