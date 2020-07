Anziana scippata e scaraventata a terra: «Ho visto un ragazzo fuggire»

Una donna è stata aggredita e scippata in pieno centro ad Avezzano: il fatto è avvenuto intorno alle ore 21 in via Monsignor Bagnoli e la vittima dello scippo, una 72enne, è rimasta ferita a causa dell’aggressione. In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, la donna è stata raggiunta e aggredita da un giovane che ha tentato di strapparle la catenina dal collo.

La vittima però ha opposto resistenza finendo violentemente a terra e rimanendo ferita. Il malvivente è fuggito a piedi lasciando la vittima per terra che chiedeva aiuto. Dopo un po’ sul posto sono intervenuti sia i carabinieri della compagnia di Avezzano che i soccorritori del 118 con un’ambulanza . La 72enne è stata accompagnata in ospedale per alcuni traumi a braccio e i medici dopo le prime cure l’hanno ricoverata in osservazione all’Obi. I militari hanno già sentito la donna per ricostruire la dinamica dello scippo e l’identikit dell’uomo. Sono state anche acquisite le immagini della videosorveglianza comunale e quelle di alcuni locali vicini.

