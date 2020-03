Scippo, questa sera in pieno centro, a Pescara. A farne le spese, una signora, aggredita e rapinata della borsa, in cui erano contenuti tutti i suoi effetti personale. Il fatto è accaduto, poco prima delle 19, in via Chieti nelle vicinanze del negozio Tigotà. La donna, che ha problemi di deambulazione e si sorreggeva sulle stampelle, è stata avvicinata da un giovane, strattonata e derubata. La scena è stata notata da più persone, che hanno soccorso la vittima e immediatamente allertato le forze dell’ordine. Ora è caccia all'uomo. © RIPRODUZIONE RISERVATA