Scippa una coppia di anziani, arrestato dai passanti

Scippa una coppia di anziani che passeggia lungo via Isonzo, a Pescara, ma viene bloccato da tre cittadini coraggiosi e consegnato alla polizia. E' accaduto, ieri mattina, attorno alle 11.30. A finire in manette, con l'accusa di furto con strappo, un 21enne spagnolo, di origine magrebina, tossicodipendente e con vari precedenti per reati contro il patrimonio. Per il giovane, che era uscito dal carcere il 17 settembre scorso, si sono nuovamente spalancate le porte del San Donato.A disporre l'arresto, il pm Marina Tommolini. Il 21enne, che era in sella ad una bicicletta, ha puntato due anziani, lui di 79 anni e lei di 71 anni, che camminavano tranquillamente, li ha avvicinati e ha quindi provato a strappare la collanina che la donna aveva al collo. C'è stata una reazione sia della donna che del marito, il quale ha cercato di fermarlo. E nel tentativo è anche caduto a terra, mentre la collanina si è spezzata a metà. Proprio in quell'istante si è trovato ad assistere alla scena un cittadino in sella ad una bicicletta il quale è subito intervenuto, mettendosi all'inseguimento del magrebino che nel frattempo ha provato a fuggire. In via Muzii, è stato fermato da altri due cittadini. Uno di loro ha subito chiamato il 113. E in pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, diretta da Alessandro Di Blasio, che ha bloccato e ammanettato il giovane.