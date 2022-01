Sciatrice romana 17enne urta un pilone a Campo Imperatore: è ricoverata in gravi condizioni

L'AQUILA - Un grave incidente sugli sci si è verificato questa mattina poco dopo le 11 a Campo Imperatore, stazione affollatissima in questi giorni di sole.

A quanto è stato possibile apprendere, una ragazza stava sciando quando perso il controllo della traiettoria ed è finita frontalmente contro un pilone, sbattendo violentemente lo sterno e la testa.

La ragazza C.C. 17 anni, romana, è un'atleta tesserata all'Aquila che si stava allenando per future gare. Per sua fortuna il pilone della funivia che ha urtato era imbottito. La botte è stata comunque forte. La ragazza immediatamente è stata soccorsa. È intervenuto anche l'assessore regionale Guido Liris che si trovava in quel momento sulle piste.

La ragazza è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso del 118 in codice rosso. Comunque non è a rischio vita.

"Sono intervenuto subito, l'incidente è stato importante - racconta Liris - Quando sono arrivato era già stato chiamato l'elicottero da un amico. I traumi sono stati di un certo rilievo, così come le ferite. E' stata stabilizzata e trasferita in elicottero, le auguro una pronta ripresa".

