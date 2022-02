Baby sciatrice sbaglia la curva e finisce contro un palo: gravissima

Incidente sulle piste del comprensorio sciistico Aremogna- Pizzalto- MontePratello, in Abruzzo . Bambina di 10 anni, in prognosi riservata. E' stata soccorsa dai poliziotti del posto stagionale Sicurezza e soccorso in montagna.

E' successo a Roccaraso, sugli impianti dell'Aremogna. Da una prima ricostruzione degli inquirenti, la piccola, che fa parte di uno Sci Club campano, sarebbe caduta rovinosamente, mentre si allenava, da sola, sui tracciati bianchi, riportando fratture gravi. Avrebbe perso il controllo degli sci, mentre affrontava una curva, andando così a impattare violentemente, contro un palo delimitatore.

Subito raggiunta dai poliziotti sciatori, a bordo della motoslitta e valutato il quadro clinico della piccola paziente è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso sanitario del 118 dell'Aquila. La bambina, ricoverata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita, ma viene monitorata costantemente dai medici.