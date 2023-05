Macchia nera sotto la finestra dell'ospedale: era un grande sciame d'api

Se ne è accorto casualmente un cittadino che, alzando lo sguardo, ha visto sul muro dell'ospedale di Pescara, proprio sotto una finestra, un'enorme macchia nera. E' bastato guardare meglio per rendersi conto che si trattava di una grande quantità di insetti che, in sostanza, avevano nidificato sulle pareti dell'ospedale. L'uomo ha avvertito uno dei dipendenti della cooperativa Diogene, che presta servizio di portierato e guardiania all'interno dell'ospedale Santo Spirito. Immediatamente sono stati chiamati i vigili del fuoco, che però nulla hanno potuto fare. Gli insetti che avevano scelto di insediarsi sulle pareti dell'ospedale erano infatti api, che sono una specie protetta e quindi non possono assolutamente essere uccise. E' stato quindi necessario ricorrere a un esperto apicoltore che, impiegando tempo e pazienza, le ha allontanate.

Una situazione sorprendente che ha creato non poca apprensione, sia nel personale che nei pazienti che arrivavano in ospedale, che nei visitatori: lo sciame era infatti molto numeroso, composto da migliaia di unità (una prima stima parla di sessantamila) e anche la procedura di allontanamento è stata ovviamente tutt'altro che breve.

Normalmente le api, se non disturbate non sono aggressive. Né la loro puntura è pericolosa in persone non allergiche. Ma avere a che fare con uno sciame è tutt'altro discorso, soprattutto se così grande. Difficilmente le api nidificano in punti così esposti ed assolati, generalmente scelgono comignoli, cassettoni delle tapparelle, piccoli ripostigli all'esterno delle terrazze: tutti luoghi abbastanza riparati, bui e sicuri dove sanno di non poter essere raggiunte da altri animali predatori.