Sci: ufficializzate le squadre abruzzesi per la prossima stagione

Mercoledì 22 Settembre 2021, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 15:23

Per farsi trovare pronti al momento giusto, cioè nella stagione fredda, gli sport invernali devono iniziare a prepararsi con largo anticipo.

Gli allenamenti degli atleti della Fisi comitato abruzzese sono quindi già abbondantemente avviati, così come sono state composte le squadre regionali.

Il presidente federale dell'Abruzzo è Angelo Ciminelli: "Si riparte con le squadre regionali, fiduciosi che possa essere una nuova stagione ricca di soddisfazioni. Voglio ringraziare la Regione Abruzzo, perché ci supporta sempre in tutto e per tutto.

A livello sportivo, voglio sottolineare che un po' alla volta stiamo cercando di ridurre lo storico gap con le regioni dell'arco alpino.

Insomma, siamo competitivi in ogni disciplina e non primeggiano solo i top come nel passato, ma anche tanti altri nostri atleti, segno che stiamo allargando sia la base sia il vertice.

Questa considerazione ci rende molto ottimisti".

È intervenuto sull'argomento anche l'assessore regionale allo sport, Guido Liris: "La Regione Abruzzo, per il tramite dell’assessorato allo sport, è concretamente vicina al comitato della Federazione italiana sport invernali, specie in questi anni di difficoltà generalizzata dovute alla emergenza della pandemia covid. Adesso più che mai la ripresa delle attività stagionali è un momento importante, per discipline che assumono sempre più centralità nel panorama sportivo regionale”.

Di seguito, le squadre regionali dello sci.

SCI ALPINO

Tecnici: Federici Alessandro, Di Salvatore Massimiliano.

Squadra Femminile: Di Sabatino Ilaria, Valleriani Giulia, Pistilli Federica, Leoni Giulia, Aiuti Beatrice.

Squadra Maschile: Mammarella Goffredo, Rainaldi Tommaso, D’Ercole Massimo Maria, Arnaudo Filippo, Regazzoni Giorgio, Calvisi Daniel, Miccó Mattia, Santucci Edoardo, De Paulis Federico, Rossi Tommaso.

SCI DI FONDO

Responsabile tecnico: Cera Loreto. Coordinatore centro-sud: Tamburro Tommaso. Allenatori: Como Elena, Sciullo Ugo. Aiuto allenatori: Di Santo Biagio.

Atleti: Basile Alessia, Trozzi Alessia, Cera Daniele, Donatelli Stefania, Di Giacomo Cecilia, Di Santo Leonardo, D'Amico Raffaele, Di Iulio Mirko, De Sanctis Franco.