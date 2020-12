Sci di fondo, inizia la stagione: ottima prova dell'Abruzzo a Dobbiaco

Da Dobbiaco, in Trentino-Alto Adige, ecco l'avviso della stagione dello Sci Nordico. Si è disputata la gara di Coppa Italia Giovani, ottima vetrina per i talenti di tutta la penisola.

Nel primo giorno c'è stata la prova individuale a intervalli 5/10 km con Tecnica Libera. Nel secondo giorno, Handicap Start 5/10 km con Tecnica Classica. Vi hanno preso parte anche gli atleti abruzzesi della squadra di comitato, nonostante non abbiano avuto la possibilità di fare una preparazione adeguata. Plauso doppio, quindi, a Mirko Di Iulio (Sci Club Barrea); Cecilia Di Giacomo (US Pescocostanzo ); Stefania

Donatelli (US Pescocostanzo) e Leonardo Di Santo (Sci Club Opi), guidati dai coach Biagio di Santo e Ugo Sciullo. I ragazzi sono riusciti a ottenere piazzamenti di grande prestigio nelle rispettive categorie.

Stefania Donatelli si è classificata al quinto posto il sabato e al settimo posto la domenica.

Leonardo Di Santo invece, sesto posto il sabato e secondo la domenica. Un inizio di stagione davvero molto buono. La commissione tecnica e il comitato sono onorati della dedizione dei nostri sciatori, veri combattenti capaci di dare l'esempio in un momento non certo facile.

