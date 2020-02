Ultimo aggiornamento: 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OVINDOLI Una grande notizia arriva dalla Spagna. Italia d’oro al team event dell’OPA Cup a Baqueira!Abruzzo presente in finale con l'atleta Giulia Valleriani e il suo coach Alessandro Federici. L'OPA Under 16 Cup, ex “7 Nazioni” è la massima manifestazione internazionale dello sci alpino dedicata agli Under 16. I migliori Under 16 in rappresentanza di dieci paesi (nove dei quali europei oltre gli Stati Uniti) si sono sfidati sulle nevi di Baqueira Beret dal 10 al 13 Febbraio. Del gruppo delle convocate ha fatto parte anche l'altra atleta Federica Pistilli. Federica e Giulia sono originarie di Latina e sono cresciute sciisticamente in Abruzzo, a Ovindoli, con lo Sci Club EUR, grazie alla passione, alla perseveranza, alla capacità e professionalità degli allenatori Gabriele e Alessandro Federici e del loro staff, sotto la direzione agonistica di Elvio Donati.Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Fisi Cab (il comitato abruzzese) Angelo Ciminelli: «La convocazione è la chiara prova della crescita del nostro movimento, ottenuta grazie al lavoro intenso di tutti che comincia a dare risultati agonistici entusiasmanti anche a livello internazionale. La vittoria finale, poi, è la vera ciliegina sulla torta, considerando l'importanza internazionale dell'evento. Complimenti alle due atlete dello Sci Club EUR, che spero maturino ulteriore esperienza per la futura carriera sportiva».