La città di Chieti coinvolta nelle indagini della Squadra Mobile della Questura di Siena, in collaborazione con le Questure di Foggia, Torino, Cuneo, Chieti e Pistoia, hanno arrestato 6 donne di nazionalità nigeriana e un uomo

italiano, di età compresa tra i 25 e i 54 anni, per associazione per delinquere, tratta degli esseri umani, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione.



Le misure, 5 custodie cautelari in carcere, un provvedimento di arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono state eseguite in provincia di Firenze, tra Empoli e Castel Fiorentino, in provincia di Torino, nel cuneese e a Chieti. © RIPRODUZIONE RISERVATA