Schianto, i vigili del fuoco devono segare le lamiere dell'auto per soccorrere il ferito

Auto finisce fuori strada ribaltandosi: conducente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 di ieri lungo la bonifica del Salinello, nel territorio di Sant'Omero (Teramo) in un tratto di strada a ridosso di alcune abitazioni. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia stradale, l'uomo, un 70enne della zona, ha perso il controllo della Fiat Panda su cui stava viaggiando ed è finito fuori strada. Il veicolo si è poi ribaltato sul fianco sinistro. Ad accorgersi dell'incidente sono stati alcuni residenti della zona che hanno subito avvisato i soccorsi.Sul posto si è portata immediatamente una squadra dei vigili del fuoco di Nereto: i pompieri, dopo aver aperto il portellone posteriore con il divaricatore idraulico e dopo aver tagliato il vetro del parabrezza con il seghetto in dotazione, sono riusciti ad estrarre l'uomo dal veicolo. Sul luogo dell'incidente si sono portati anche i sanitari del 118 che, dopo le prime cure del caso, hanno trasportato il 70enne all'ospedale di Sant'Omero. Da quanto si apprende le condizioni dell'uomo non desterebbero particolari preoccupazioni. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, alimentato a metano, chiudendo le valvole delle bombole di alimentazione. Gli uomini della polizia stradale hanno quindi effettuato tutti i rilievi del caso e ora dovranno accertare le cause che hanno portato l'uomo a perdere il controllo dell'autovettura. Durante le operazioni di soccorso non si sono registrati particolari problemi alla circolazione e dopo un paio d'ore la situazione è tornata alla completa normalità.