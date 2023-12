Schianto, auto si rovescia e pattina sul tettuccio: due feriti. Grande spavento

Incidente rocambolesco tra due auto sulla strada provinciale SP80, nella frazione di San Nicolò a Teramo: feriti un uomo e una donna, ma non in modo grave. L'incidente è avvenuto questa sera verso le 17.30. La dinamica dello schianto, ancora poco chiara per le forze dell'ordine, ha causato il capovolgimento sul tettuccio di una Volkswagen Polo, che poi è scivolata per alcuni metri sull'asfalto in un momento di intenso traffico. Solo grazie a un puro caso e alla prontezza degli altri automobilisti si è evitato il peggio.

Ad allertare i soccorsi sono stati i presenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze del 118.

A subire le conseguenze peggiori è stato un uomo di circa 70 anni alla guida della Polo, che ha riportato la frattura del naso e alcuni lievi traumi al viso. Anche la conducente dell'altra vettura coinvolta, una Fiat 500, ha riportato una frattura al naso e una ferita alla fronte. Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Mazzini di Teramo. Per i rilievi dell'incidente e la gestione del traffico, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Al momento, la viabilità è interrotta e le auto vengono deviate nelle vie parallele.