Schianto sulla bonifica del Salinello: muore donna di 48 anni, compagno in coma

Gravissimo incidente a Tortore (Teramo) lungo la bonifica del Salinello all'altezza del dancing Blue Max verso le 21.30 di ieri. Il bilancio è di una donna deceduta (Gelsomina Rastelli, 48 anni di Bellante) e di un uomo (F.S.M., 47 anni, originario di Bari ma residente a Campli) gravissimo, ricoverato in coma all'ospedale Mazzini di Teramo.Le due auto, secondo una prima ricostruzione viaggiavano nella stessa direzione (verso mare) e si sarebbero scontrate in prossimità dell’ingresso dell’Acquapark, dove è in funzione anche un locale da ballo.Nello schianto sono rimaste coinvolte una Lancia Libra, condotta da un uomo di 74 anni, e una Clio, con a bordo una coppia della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia stradale di Giulianova. I vigili hanno estratto gli occupanti delle due vetture. Per la donna non c’è stato nulla da fare, è deceduta praticamente sul colpo. Mentre il conducente è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo. Il 74anne alla guida della Lancia non ha riportato particolari conseguenze nell’incidente ed è stato medicato sul posto.