Scooter travolge una bicicletta: grave ciclista

Grave incidente stradale lungo la Ss 16, nel centro di Tortoreto Lido. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale e della municipale, sembra che uno scooter abbia travolto una bicicletta che stava attraversando la strada, mentre c'era una fila di autovetture. Nell'impatto, ad avere la peggio è stato il giovane tortoretano in sella alla bicicletta che ha riportato gravi traumi e in particolare una forte emorragia all'arteria di una gamba. Sul posto è intervenuta l'ambulanza medicalizzata del 118 di Alba Adriatica, ma vista la gravità delle condizioni del giovane, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto all'ospedale Mazzini di Teramo. Il ciclista è stato ricoverato in gravi condizioni, mentre il conducente dello scooterone non ha riportato conseguenze di rilievo.