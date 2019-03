Schianto in pieno centro a Montorio: 53enne muore schiacciato dall'altra auto contro il guard rail

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tragico incidente si è verificato ieri sera, intorino alle 21, sulla Ss80, in viale Risorgimento, a Montorio al Vomano, proprio davanti la stazione dei carabinieri: perde la vita, Antonio Di Francesco, gommista di 53 anni del posto.Secondo una prima ricostruzione fornita dai militari, intervenuti immediatamente sul posto dopo aver sentito il terribile botto. Il 53enne a bordo della sua Fiat Seicento bianca si stava immettendo dal bivio del “ponte nuovo” sulla statale 80, quando si è scontrato latero-frontalmente contro una Fiat Punto di colore grigio guidata da un giovane teramano che procedeva in direzione opposta (verso Teramo). L’impatto è stato così violento da far sbalzare Antonio Di Francesco, dall’abitacolo a terra. Per poi essere travolto dalla Punto, che, girandosi su sé stessa, per la violenza dell’urto, lo ha trascinato e schiacciato contro il guard rail che delimita la strada.Sul posto sono intervenuti; un’ambulanza della Croce Bianca di Montorio al Vomano, i Vigili del Fuoco e un’automedica del 118. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del Di Francesco. Mentre l’uomo alla guida della Punto, è stato trasportato al pronto soccorso di Teramo a causa dei traumi riportati nell’impatto. Dopo i rilievi del caso, il sostituto procuratore di turno Laura Colica, ha dato il nulla osta per la rimozione del cadavere che è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo, dove sarà effettuata la classica ricognizione cadaverica. Antonio Di Francesco, lascia la compagna e una figlia.