Pineto, schianto nella notte: cinque ventenni feriti, due sono gravissimi

Cinque giovani feriti, di cui due in queste ore stanno lottando tra la vita e la morte. È il bilancio dell'ennesimo incidente stradale della domenica sera. Lo schianto è avvenuto verso le 4.30 sulla statale Adriatica 16 a Scerne di Pineto (Teramo), all'altezza del Mercatone Uno.I cinque ragazzi sono tutti residenti tra Scerne e Pineto e viaggiavano a bordo di Ford Fusion, in direzione nord (da Pescara verso Giulianova) quando, per cause ancore in fase di accertamento da parte dei militari del posto, l’autista ha perso il controllo dell’auto, complice probabilmente anche l’alta velocità, per poi andarsi a schiantare contro un albero al lato della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roseto, quattro ambulanze medicalizzate del 118 e i carabinieri della compagnia di Giulianova. I due feriti più gravi, tra cui un 24enne con un trauma commotivo superiore, sono stati trasportati al Mazzini di Teramo, gli altri tre sempre feriti in maniera seria, ma non in pericolo di vito sono stato portati all’ospedale di Atri.