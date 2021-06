Venerdì 25 Giugno 2021, 20:35

Un ragazzo di 19 anni è morto questa sera per i traumi e le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale. La vittima è Giosuè Carusi, di Celano. Nel primo pomeriggio il ragazzo, in sella alla sua moto, si è scontrato con una jeep. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La morte è stata rilevata dai medici verso le 19.