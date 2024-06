Giovedì 13 Giugno 2024, 07:00

Con la sua Audi A5 è finito contro un pilone di sostegno della rete filoviaria mentre all’una di notte di ieri percorreva in salita via Madonna della Misericordia, zona Colonnetta, un tratto dell’arteria principale di collegamento fra la città alta e lo Scalo: la ragazza di vent’anni che abita a Chieti e che si trovava sul sedile passeggero ne ha fatto le spese maggiori. È ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi. Lui invece è stato arrestato per resistenza, danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale. Florin Stratulat, 34 anni, romeno residente a Chieti, un lavoro come carpentiere alla Walter Tosto, padre di quattro figli, ora è agli arresti domiciliari: lo ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Chieti, Morena Susi, accogliendo le richieste del pm Luisa Bertini. L’uomo, difeso dall’avvocato Maria Grazia Sciubba, ieri al suo posto in aula su delega c’era il collega Luca Troiano, si è avvalso della facoltà di non rispondere e nell’udienza del 19 giugno probabilmente opterà per un rito alternativo.

LA RICOSTRUZIONE

Certo è che l’altra notte, quando i Carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente, la ragazza era sull’ambulanza del 118, il volto coperto di sangue, mentre Stratulat stava cercando di allontanarsi con l’auto della convivente, che era stata contattata da lui e nel frattempo era andata a prenderlo. Non è stato facile, ma nel momento in cui i militari lo hanno convinto a scendere dall’auto, l’uomo, che a dire di chi è intervenuto aveva un forte alito vinoso ma anche molta energia, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, ha rifiutato anche di essere medicato e trasportato all’ospedale, era molto alterato, ingestibile. E in quattro, perché nel frattempo è intervenuta anche la volante della Polizia dal momento che la situazione rischiava di degenerare, non si riusciva a contenerlo.

LA FURIA

E ha iniziato a inveire contro i militari con frasi come «vi denuncio e vi faccio togliere quei gradi, vi faccio perdere il lavoro». Grazie alle testimonianze dei primissimi soccorritori si è accertato, contrariamente a quanto da lui sostenuto, che alla guida della Audi non c’era la ragazza, ma proprio il carpentiere che in base ai dati del Pra risulta essere anche il proprietario della vettura. E che, dopo essere stato ammanettato, ha cominciato spintonare gli operatori presenti, e una volta messo nell’auto di servizio dei Carabinieri, si è sdraiato, ha cominciato a dare calci contro la portiera, ha sfondato il finestrino e ha dato due calci in faccia a uno dei militari. Rifiutando le cure mediche anche una volta portato in caserma dove, nel frattempo, sono arrivate notizie sul peggioramento delle condizioni della ragazza.

I due si conoscono per essere stati vicini di casa a San Giovanni Teatino, lui l’altro ieri sera, a quanto pare, dopo aver trascorso la sera in un bar dello Scalo, le ha dato un passaggio perché aveva perso l’autobus. Questa almeno la ricostruzione dei fatti in base ai dati finora disponibili. Di certo c’è lo schianto, subito dopo la curva della chiesetta: sono stati alcuni abitanti a dare l’allarme che dopo aver sentito il rumore forte dell’impatto sono scesi in strada e hanno soccorso la ragazza. L’auto su disposizione della Procura è stata sequestrata.