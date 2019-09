Schianto contro un'auto, grave il rider di una pizzeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un gravissimo incidente sulle strade cittadine. Ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione un ragazzo di 18 anni di Pescara. Martedì sera, attorno alle 20.30, stava tornando, in sella ad uno scooter, verso la pizzeria per la quale lavora quando improvvisamente lungo via Di Sotto è andato a sbattere contro una Renault Clio, guidata da un 57enne. Le sue condizioni sono apparse subito serie. È arrivato al pronto soccorso in codice rosso. Dopo le prime cure, è stato ricoverato in Rianimazione. Avrebbe riportato nell’urto la rottura della milza. Dei rilievi e di ricostruire la dinamica dell’ incidente si sta occupando la polizia municipale. Da quanto emerso, il giovane fattorino aveva appena effettuato delle consegne a domicilio quando, proprio a pochi metri dalla pizzeria, è finito contro la vettura. Gli agenti della municipale stanno adesso raccogliendo le varie testimonianze di pedoni e automobilisti per cercare di capire cosa possa essere successo. Appena qualche giorno fa, in via Paolucci, quasi all’altezza del mercato ittico, altro grave incidente auto-moto. Una Ford Fiesta si è scontrata con uno scooterone, un Suzuki Burgman 250, guidato da un 58enne. Nell’impatto violentissimo, l’uomo è stato sbalzato a terra, riportando oltre a vari traumi delle emorragie. E’ stato sottoposto d’urgenza ad intervento chirurgico e ora è ricoverato nel reparto di Chirurgia. Ne avrà per almeno un mesetto.