Schianto del bus, indagato il conducente della Audi A3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un indagato nell'inchiesta della procura di Pescara sull'incidente avvenuto, martedì, lungo la strada provinciale 12 a Caprara, in cui è rimasta gravemente ferita una ragazzina di 17 anni di Pianella, che viaggiava su un autobus della Tua, finito improvvisamente contro un albero dopo uno scontro laterale con una Audi A3. Per salvarle la vita, i chirurghi del Santo Spirito, sono stati costretti ad amputarle la parte inferiore della gamba destra. Feriti in maniera più lieve, con prognosi dai 6 ai 30 giorni, altre 29 persone, per lo più studenti pendolari fra i 12 e i 20 anni. A seguito degli accertamenti effettuati dai carabinieri della compagnia di Pescara e dei rilievi tecnici effettuati dalla polizia locale di Spoltore, il pm Marina Tommolini, titolare del fascicolo, ha iscritto sul registro degli indagati il conducente dell'Audi A3: M.L., imprenditore 38enne di Spoltore. Due le ipotesi di reato che gli vengono contestate: lesioni gravissime per le conseguenze riportate dalla 17enne e lesioni personali multiple per quelle di tutti gli altri feriti. Stando a quanto emerso sin dal primo momento e riferito dai testimoni oculari, ad una semi curva, la vettura si sarebbe allargata, invadendo la corsia opposta su cui in quel momento stava transitando il pullman, carico di studenti, urtandolo lateralmente e facendolo così finire contro una grossa pianta.