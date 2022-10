Schianto tra auto e furgone: tre feriti. Grave un operaio

Un furgone Fiat Doblò, con a bordo due operai extracomunitari, per cause ancora in fase di accertamento dai carabinieri della locale stazione, si è scontrato con una Volkswagen Passat guidata da una donna. L’incidente è successo questa sera verso le 20.30, nei pressi della rotonda di San Rustico, all’incrocio tra la statale 150 e la provinciale 491 per Villa Petto, tra Montorio e Basciano.

Il furgone si è schiantato sul lato dell’auto. La donna alla guida della Passat è rimasta incastrata sul sedile di guida. Ad estrarla sono stati i vigili del fuoco di Teramo assieme al personale del 118. Ad avere la peggio è stato l’operaio sul sedile del passeggero del Doblò: ha riportato un serio trauma cranico per una ferita al cranio. Tutte tre le persone coinvolte nello schianto sono state accompagnate all’ospedale Mazzini di Teramo.

La circolazione sulla strada è stata al momento interrotta.

Notizia in aggiornamento