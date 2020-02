Schianto tra ambulanza in emergenza e una Panda: un ferito grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schianto all'incrocio tra via Roma e viale Crispi a Teramo, tra un'ambulanza della Croce Bianca e una Fiat Panda. Ad avere la peggio l'anziano alla guida dell'utilitaria, R.D.P., 81 anni del posto, finito in ospedale per diversi traumi. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.Il mezzo di soccorso che era impegnato per un intervento di emergenza e procedeva su viale Crispi per raggiungere via Pannella. Stando ad una prima ricostruzione fatta da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato contro la Panda che proveniva dalla direzione opposta. L'urto è stato inevitabile perché il conducente del mezzo non si è accorto del sopraggiungere dell'ambulanza. Nello schianto la Panda è stata trascinata sul marciapiede opposto, dove ha divelto il semaforo. Per ironia della sorte a prestare i primi soccorsi all’anziano signore proprio il personale sanitario dell’ambulanza coinvolta nello schianto.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area dell'incidente. I volontari hanno prestato le prime cure all'anziano conducente che poi è stato trasferito in ospedale a bordo di un mezzo della Croce Rossa.