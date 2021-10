Capestrano, le ricerche e le scoperte sui percorsi del Guerriero e dei santi

Venerdì 22 Ottobre 2021, 12:06

Il 22 ottobre alle 17 si terrà a Capestrano l’evento ‘Capestrano: percorsi culturali tra guerrieri e santi’ che si inserisce in una ricca serie di eventi che il Comune di Capestrano, il Centro Studi San Giovanni da Capestrano e la Proloco stanno portando avanti grazie a una fruttuosa collaborazione con la Sabap Aq-Te del Mic e l’Università G.d’Annunzio di Chieti Pescara, che scava in questo territorio dal 2002.

L’evento vuole essere un incontro aperto alla cittadinanza, cui seguiranno altri eventi, per fare un punto della situazione sulle ricerche e scoperte. Il Guerriero e i frammenti delle altre statue rinvenute nella necropoli di Fossa Scopana, così come la figura di San Giovanni da Capestrano e le attestazioni pittoriche nell’antico borgo da mettere in relazione con la sua figura, hanno da sempre destato un enorme interesse e un turismo culturale mirato. Tali incontri, conferenze ed eventi tematici si susseguono con regolarità per una disseminazione culturale ampia, ma soprattutto per promuovere una valorizzazione condivisa tra i diversi enti interessati. Un territorio così ricco di beni archeologici, ambientali, storici, geologici ed enogastronomici, merita la progettazione di un parco ambientale e culturale inclusivo e sostenibile, che possa valorizzare appieno tutti gli aspetti variegati di Capestrano e dell’antica Aufinum. All’incontro parteciperanno studiosi e ricercatori della SAPAB AQ-Te del MIC, del Centro Studi San Giovanni da Capestrano, del CAAM (Centro di Ateneo di Archeometria e Microanalisi) dell’Università G.d’Annunzio di Chieti-Pescara, tra cui il professor Vincenzo D'Ercole, archeologo per una vita impegnato in campagne di scavi in questa parte d’Abruzzo.