Scarpiera cade e travolge una bambina di 4 anni: la piccola in ospedale

Gioca in casa vicino alla scarpiera e improvvisamente il mobile le cade addosso, forse tirando un cassetto. Protagonista dell'incidente una bimba di 4 anni, di Perano. La mamma allerta i soccorsi e la piccola viene prontamente elitrasportata dal 118 al reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara. Le condizioni della bimba non sono gravi ma un opportuno controllo era necessario dopo essere stata sopraffatta dal mobile. La prudenza non è mai troppa quando si tratta della loro salute.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Atessa, coordinati dal capitano Alfonso Venturi. I militari restano in contatto col presidio ospedaliero Adriatico e vengono rassicurati dai sanitari. La piccola sta bene ed erano previste le dimissioni già in serata. Fortunatamente solo tanta paura. A Lanciano e dintorni troppi incidenti domestici con bimbi ustionati da acqua calda e latte, o spruzzando alcol sul fornello acceso in cucina. Ultimo caso: due fratelli ustionati e la mamma rinviata a giudizio per presunto abbandono di minori.