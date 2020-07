Incidente stradale alle porte di Scanno, in provincia dell'Aquila. Quattro giovani finiscono in ospedale. Il conducente è in prognosi riservata. E' successo sulla strada regionale 479 Sannite, nel centro lacustre di Scanno. Era da poco passata la mezzanotte, quando quattro giovani, poco più che ventenni, colleghi tra loro (lavorano in un agriturismo a Scanno) i lavoro, stavano viaggiavano a bordo di un'auto, guidata da un loro coetaneo. Per cause in corso di accertamento, il conducente, risultato negativo al test alcol e droga, avrebbe perso il controllo del mezzo, piombando addosso ad altri due veicoli, che si trovavano parcheggiati a bordo strada, ribaltandosi più volte su una strada insidiosa e piena di tornanti.

Volano di 10 metri con l'auto tra alberi e arbusti: illesi 45enne e una giovane di 26 anni

Sul posto, sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Sulmona, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e le automobili incidentate. Insieme a loro, personale medico e infermieristico del 118. I rilevi tecnici sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Scanno, comandata dal maresciallo maggiore, Enrico Tarquini e coordinata dal comandante interinale della Compagnia di Castel di Sangro, luogotenente, Primiano Bubici.

Per i quattro giovani, un ragazzo e tre ragazze, si è reso necessario il ricovero nell'ospedale di Sulmona, a causa dei traumi riportati in diverse parti del corpo. Il conducente ventenne, residente a Scanno, si trova nel reparto rianimazione: la prognosi, al momento, è riservata. La sua collega, residente a Sulmona, invece si trova nel reparto chirurgia, a causa di un importante trauma addominale. Le altre due ragazze, originari di Manoppello, fortunatamente sono feriti lievemente: in giornata sono state dimesse.



Ultimo aggiornamento: 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA