I vandali danneggiano il palasport: il Comune chiude l’impianto. Società sportive in rivolta

Controsoffittatura divelta, panchine spaccate, bagni distrutti, porte sfondate: un palazzetto dello sport, quello in via XXV aprile, vandalizzato, ridotto ai minimi termini, senza più la sicurezza necessaria, sostiene l’assessore allo Sport, Attilio D’Andrea, per poter essere affidato. Così, ieri, la decisione, arrivata improvvisa e inattesa agli indirizzi delle società sportive che usano la struttura sportiva insieme ad alcune scuole cittadine: «Facendo seguito al sopralluogo di venerdì, su disposizione dell’assessore, con la presente si vieta l’accesso alla struttura sportiva fino alle successive verifiche sull’impianto da parte degli uffici comunali».

«Dopo le palestre prive della idonea agibilità e la chiusura prolungata degli impianti a seguito del Covid – replica Gianni De Angelis, del Sulmona Volley - mancava lo stop a seguito di danni provocati, non si sa da chi, all’impianto. Senza voler entrare nel merito della decisione presa dall’assessore allo sport, che avrà le sue buone ragioni ma credendo fermamente che si doveva pensare prima a un’alternativa, è nostra premura ricordare che il Sulmona Volley, come altre società sportive che utilizzano la struttura, ha tre campionati in corso che meritano attenzione e rispetto sia per le partite casalinghe che per gli allenamenti». Per questo le società ieri hanno chiesto di poter utilizzare il palazzetto dell’Incoronata, dove però si allena e gioca già la Fustal Sulmona calcio a 5 che gioca in serie B (sabato ospiterà la serie A) e che non può permettersi di rovinare di nuovo il parquet, già falcidiato dall’hub vaccinale lo scorso anno. D’altro canto volley e basket (soprattutto) sono rimaste fuori dagli spogliatoi, con il campionato in corso e senza alcuna certezza. «Dobbiamo ristabilire le minime condizioni di sicurezza – spiega D’Andrea – se qualcuno si fa male non possiamo essere certo responsabili di aver dato un impianto non a norma. Oggi faremo un sopralluogo tecnico, ma la struttura va prima resa agibile». Resta l’interrogativo di chi sia stato a ridurre così l’impianto, chi è il responsabile di atti di vandalismo e perché chi doveva controllare, sia esso un allenatore, un dirigente sportivo o un insegnante delle scuole che usano il palasport di via XXV aprile, non ha controllato. Le società sportive si difendono: «Siamo sempre stati molto attenti alla struttura – spiegano – e quando abbiamo fatto danni li abbiamo subito riparati. Non dipende da noi, insomma, se il Palasport è ridotto così».