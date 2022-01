Parto a rischio, volo d'urgenza da Sassari a Pescara

Una donna in stato di gravidanza ricoverata a causa di minaccia di parto trigemellare pretermine, è stata trasportata d’urgenza da Alghero a Pescara con un Falcon 50 dell’Aeronautica militare. In poco più di un’ora, dopo il decollo da Ciampino, è stato effettuato l’imbarco della donna, assistita da una equipe medica e accompagnata da un familiare, e il volo per Pescara. Qui la paziente è stata presa incarico da un’ambulanza del 118 di Chieti che l’ha trasportata al Santissima Annunziata. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla sala situazioni di vertice del comando della Squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la forza armata mantiene in stand by 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. «È il quarto volo sanitario urgente - precisa l’Arma azzurra - effettuato nelle ultime 48 ore».

APPROFONDIMENTI LA STORIA Pietro Di Tillio, un pescarese su Marte: «Farò le... PESCARA Positivo al Covid riesce a imbarcarsi sul volo per Bruxelles, ma...