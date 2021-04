1 Aprile 2021

Si sgancia un pallet carico di merce e travolge due dipendenti di un supermercato di Sant'Omero, in provincia di Teramo. Un magazzinieredi 69 anni M. R. è rimasto ferito in modo molto grave, schiacciato dal bancale che conteneva bottiglie d'acqua imballate. E' stato portato all'ospedale Mazzini in eliambulanza in coma: ha riportato uno schiacciamento toracico-addominale. L'altro dipendente ferito ha 21 anni (C.B), colpito di striscio dal bancale, anche lui è ricoverato in ospedale, a SantOmero, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazione.

Secondo una prima ricostruzione, i due operai stavano mettendo con il muletto l'acqua sul montacarichi quando il pallet si è sganciato e li ha travolti. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco di Nereto, il 118 si Sant'Ometo e la Croce Bianca di Alba. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina nel supermercato Jambo. La zona è stata transennata per permettere i soccorsi. Sul posto si stanno facendo accertamenti per capire l'esatta dinaminca e si vi sono responsabilità.