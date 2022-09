Battuta al cinghiale, parte un colpo: cacciatore ferito. «Colpa mia, sono scivolato su un ramo», ma la ricostruzione non convince

Parte un colpo accidentale e un cacciatore e finisce in ospedale con un pallino conficcato in un ginocchio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica e il pm di turno Francesca Zani ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Il ferito, un 68enne di Sant’Egidio alla Vibrata, ieri mattina si è presentato, da solo, davanti l’androne del pronto soccorso di Sant’Omero e si è messo a suonare il clacson. Quando i sanitari sono usciti per vedere cosa stesse accadendo, ha chiesto loro di aiutarlo perché non riusciva a camminare.

Il medico, vedendo che si trattava di una ferita da arma da fuoco, ha allertato i carabinieri. Il 68enne ha raccontato ai militari che stava facendo una battuta di caccia al cinghiale nell’Ascolano insieme ad altri amici e che, inciampando su un ramo, gli è partito accidentalmente questo colpo. Una versione non ha convinto gli uomini dell'Arma, a partire dal fatto, che se non riusciva a scendere dalla macchina per fare due passi per farsi medicare, alora come ha fatto dalla montagna a tornare a riprendere l’auto? E come mai nessuno degli amici presenti lo ha accompagnato in ospedale? Domande alle quali l’uomo dovrà rispondere. Il 68enne è stato ricoverato e nelle prossime ore verrà sottoposto a un intervento chirurgico per l’estrazione del pallino dall’arto.