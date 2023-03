Terapie anticoagulanti, a Pescara i maggiori esperti in un convegno

Si è tenuto oggi nella Sala Biblioteca dell'ospedale di Pescara un corso sulla gestione delle terapie anticoagulanti orali organizzato dal dottor Raffaello Consorte (in foto) responsabile del Centro Tao aziendale del presidio ospedaliero di Pescara e promosso dalla Fcsa Società Scientifica Nazionale, Federazione di Centri e di Specialisti indirizzati alla gestione dei pazienti in terapia anticoagulante e antitrombotica.

Il corso che ha visto la partecipazione della presidente della Fcsa Daniela Poli (in foto) Centro Trombosi - Sod Malattie Aterotrombotiche - Aou Careggi Firenze e di alcuni dei maggiori esperti in materia ha presentato e approfondito gli aspetti delle terapie antitrombotiche in particolare dei farmaci anticoagulanti orali di grande importanza per la prevenzione e la cura delle malattie tromboemboliche ed è oggi, di regola gestita in ambulatori dedicati chiamati centri o ambulatori Tao con la collaborazione dell’Associazione Aipa (Associazione italiana dei pazienti anticoagulati). Con questo corso e altri che la Fcsa ha in programma di svolgere in varie regioni italiane vuole divulgare un progetto formativo sulla gestione delle terapie anticoagulanti con l’obiettivo di coinvolgere colleghi per favorire quanto più possibile la partecipazione attiva soprattutto tra specialisti ospedalieri e colleghi del territorio.