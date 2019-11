San Vito, scoperto canile lager: cuccioli di razza al buio tra escrementi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Canile lager scoperto aSequestrao 60 cuccioli tenuti un ambiente sporco e maleodorante. Nel corso di un’operazione congiunta, condotta da militari della stazione carabinieri forestale di Lanciano, della Compagnia guardia di finanza di Lanciano e della stazione carabinieri di San Vito Chietino, e il servizio veterinario della Asl 2 LancianoVasto-Chieti, trovato un allevamento di cani tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie.Gli animali, costretti a vivere nei loro escrementi, al buio e senza spazi sufficienti per la crescita, sono stati rinvenuti in un. L’allevamento abusivo era gestito da due coniugi sanvitesi, C.A., di 66 anni, I.A., di anni 72 e dai loro figli di 43 e 33 anni. Le indagini, coordinate dal pm Serena Rossi di Lanciano, sono nate dopo alcune segnalazioni sulle. I sessantuno animali, tra cuccioli e fattrici, in gran parte, erano di razze costose.I quattro responsabili sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione veterinaria, gestione illecita di rifiuti e maltrattamento di animali, e due fabbricati sono stati sottoposti a sequestro. Inoltre, i militari del finanza hanno acquisito documentazione extra contabile rinvenuta nell’allevamento clandestino, totalmente sconosciuto al fisco, allo scopo di approfondire la questione tributaria.