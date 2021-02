L’AQUILA Nel giorno dedicato alla festa degli innamorati riemerge nei ricordi il grande cuore dell’Aquila opera realizzata da Mirko Bellucci più noto come “Stelleconfuse”, tra i più attivi protagonisti della “Sticker Art”, forma di espressione nata sulla strada dove, attraverso adesivi, vengono trasmessi messaggi e immagini.



Questa forma di arte di strada è molto conosciuta soprattutto tra i giovani, la sua espressione la troviamo in diversi punti della città e tra di esse spicca sicuramente “The big heart of Aquila”, presente da diversi anni su viale Gran Sasso, ormai dell’opera rimane solo grande cuore rosso, più volte immortalato anche sui social, che ha fatto il giro del mondo. L’opera d’arte di strada venne realizzata dall’artista durante una manifestazione denominata “Re_Acto Fest”, la rassegna di arte urbana organizzata all’Aquila qualche anno fa dall’associazione “Reacto”.



«La forma d’installazione preferita da “Stelleconfuse” è quella dei combo-sticker- si legge in una recensione del blog “portalegiovani.prato.it”- opere da lui realizzate utilizzando adesivi dei più importanti sticker artist mondiali. I combo-sticker sono dei veri e propri collage realizzati unendo tra loro sticker in modo tale da creare un’opera originale ma al tempo stesso formata dal contributo di tanti artisti diversi. Nell’ambito della sua ricerca, Stelleconfuse mantiene un costante e significativo collegamento con altri artisti provenienti da tutto il mondo; con i quali condivide l’interesse per lo stickering, ovvero la creazione e diffusione di adesivi nell’ambiente urbano. L’artista ha scelto di trasmettere il suo messaggio attraverso un logo perché crede fortemente che, in un’epoca come quella in cui attualmente viviamo (piena di sconvolgimenti sociali), l’importanza dei simboli debba manifestarsi, scuotere l’opinione pubblica e fornire conforto. Stelleconfuse vuole anche dimostrare, in un mondo dove solo i loghi prodotti dal capitalismo sembrano avere importanza, che c’è ancora spazio per unirsi sotto nuovi simboli portatori di un messaggio di speranza».



E il messaggio di speranza, attraverso l’arte in genere, può essere l’elemento propulsivo per aiutare la popolazione afflitta dalla “pestilenza”, a guardare con ottimismo al futuro, coltivando le proprie passioni, risorse emozionali interne a cui attingere in periodi emergenziali e proprio attraverso l’arte nelle sue poliedriche evolutive forme, teatro, cinema, danza, musica, pittura; l’arte, nel suo significato più sublime, intesa come linguaggio che riesce a trasmettere emozioni e messaggi, codici universali di interpretazioni dell’interiorità e dell’animo umano, un’artista è capace di oltrepassare il muro, dei silenzi inespressi, rispecchiando le opinioni, i sentimenti e i pensieri nel loro ambito sociale, morale, culturale etico o religioso nel periodo storico in cui manifesta la sua espressione artistica.

“L’amor che move il sole e l’altre stelle” è l’ultimo verso del Paradiso e della Divina Commedia di Dante Alighieri, e se lo scrive lui, bisogna credergli.

Buon San Valentino a tutti gli “innamorati resilienti” del grande cuore aquilano.

Sabrina Giangrande



