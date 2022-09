Con l'auto precipita dal ponte: muore 70enne. Sotto accusa il cantiere

Con l'auto precipita dal ponte: muore settantenne di San Salvo. È successo ieri sera a Termoli, in Molise, sulla tangenziale, in un tratto giudicato pericoloso, tra l’uscita di via del Mare e il Sinarca, dove c’è un cantiere Anas: è lì che una Fiat Sedici è precipitata nel vuoto. Il conducente è morto sul colpo. L’auto, forse a causa di una distrazione del conducente, ha urtato il blocco di cemento che delimita i lavori e occupata metà carreggiata, ed è finita contro il guardrail, cadendo dal viadotto Petrara.

La vittima è Alberto Guglielmi, originario di Miranda, in provincia di Isernia, e residente a San Salvo. Il corpo del 70enne è stato recuperato nella notte. Indagini della procura di Larino per valutare le condizioni di sicurezza del cantiere. Sul viadotto sono in corso dei lavori di sostituzione dei guardrail, ma i lavori hanno prodotto proteste per le lunghe code e il forte ritardo sulla tabella di marcia.