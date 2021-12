Incendio a Natale nel centro commerciale di San Salvo: allarme negozi

Cinque squadre dei vigili del fuoco dI Vasto, Lanciano e Termoli sono intervenute nle giorno di Natale, alle 11.30, per spegnere un incendio nel centro commerciale Insieme di San Salvo, in provinca di Chieti. Il centro commerciale era chiuso al pubblico al momento dell'incendio. Ignote al momento del cause del rogo che si è sviluppato nella struttura di contrada Piane Sant'Angelo, ma potrebbe trattarsi di un corto circuito. Nel parcheggio antistante il centro commerciale si sono radunati i proprietari dei negozi preoccupati per quanto stava accadendo all'interno.