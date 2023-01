San Giovanni Teatino, morto Piero Giammaria: mondo del rugby in lutto

Lutto a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, per la morte di Piero Giammaria, 72 anni, già dirigente del Comune, uomo di sport e soprattutto uno dei primi rugbisti di Sambuceto. «Negli anni 70 è stato il Pilone della prima squadra di rugby nella nostra cittadina - si legge sulla pagina Facebook del Sambuceto Rugby. Nel 2008 da dirigente comunale è stato uno dei sostenitori della realizzazione del nuovo campo da Rugby. Non si perdeva mai una partita internazionale e molte volte si affacciava al campo per vedere i ragazzi sempre con un dolce realizzato dalla sua cara moglie per il terzo tempo».

«Con te San Giovanni Teatino perde un pezzo di storia, che ti ha visto sempre protagonista - ha scritto il sindaco, Giorgio Di Clemente -. Con te io perdo un amico fraterno, che mi ha sempre sostenuto ad abbracciato con forza, che mi ha sempre dato sinceri consigli e calorose pacche sulle spalle. Con te tutti noi perdiamo la tua allegria, la tua disponibilità, la tua fragorosa risata che sarà ciò che più ci mancherà». Per il consigliere comunale Efrem Martelli « Giammaria è stato di fatto per quarant’anni la colonna su cui i vari sindaci di San Giovanni Teatino si sono appoggiati. Quello che si poteva o non si poteva fare a San Giovanni Teatino si decideva nella sua stanza, punto. Persona competente, Cultore dello studio, non lo trovavi mai impreparato su qualsiasi materia anche perché dotato di un intelligenza fuori dal comune a cui univa uno spirito arguto».