Gonfia una ruota del trattore, si impiglia il giubbotto e perde un braccio

Un uomo, D.G.T., 63 anni, di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, ha perso un braccio a causa di un brutto incidente che si è verificato ieri pomeriggio mentre era intento a gonfiare uno degli pneumatici del suo trattore. Il fatto si è verificato in pochissimi istanti intorno alle 15.30 lungo la strada vecchia che porta a Francavilla al Mare, al confine fra i territori di Chieti e San Giovanni Teatino, a circa un chilometro dal distributore di carburante: l’uomo stava gonfiando la gomma, con il motore acceso del trattore, quando nel cardano che girava si è impigliato il giubbino che aveva addosso amputandogli di netto il braccio destro all’altezza della spalla. È stato il figlio a dare l’allarme e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 di Chieti. Ricoverato al policlinico di colle dell’Ara, l’uomo è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico. L’arto amputato è stato recuperato, ma è molto difficile che possa essere ricucito. Sul posto per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente si sono recati i carabinieri. All’origine dell’incidente potrebbe esserci un momento di distrazione.

APPROFONDIMENTI TORTORETO Pensionato investito e ucciso da un'auto insieme al suo cane PESCARA Operaio di 27 anni colpito dal bitume bollente: tragedia...