Samara challange colpisce a Chieti, il “fantasma” nelle vie del centro

Samara Challenge colpisce anche a Chieti. Nel weekend è stata avvistata in pieno centro su via Cauta una ragazza vestita di bianco, rigorosamente con i capelli lunghi davanti al volto (come quella del film appunto). Come noto, da qualche settimana è in voga tra i ragazzi indossare i panni della bambina Samara, protagonista del film horror “The Ring”, e andare in giro, di sera o di notte, a farsi avvistare e a terrorizzare gli ignari passanti. Questa strana moda, denominata su internet Samara challenge, sta colpendo diverse città. La Samara Challenge è l’ultima tendenza diventata virale attraverso i social network. © RIPRODUZIONE RISERVATA