Samanta trovata morta nella vasca da bagno: oggi la verità dall'autopsia

Sarà l'autopsia fissata per le 11,30 di stamani a chiarire le cause del decesso di Samanta Marchegiano, 24 anni, di San Vito Chietino, trovata l'altra sera priva di vita nella vasca da bagno nella sua casa di Macerata. La ragazza, studentessa di Giurisprudenza, viveva con altre colleghe al sesto piano di uno stabile di via Severini. Un'amica l'ha trovata riversa nella vasca da bagno dove era entrata vestita. I carabinieri non hanno trovato segni di violenza sul corpo. La Procura ha aperto un fascicolo: tra le ipotesi c'è quella del suicidio ma sono tanti gli interrogativi ancora senza risposta. Il bagno e la camera da letto dell'appartamento sono stati posti sotto sequestro. In queste ore si continuano a raccogliere testimonianze e informazioni sulla vita e sulle abitudini della ragazza chietina.

Ieri a Macerata è andato anche il legale di famiglia, l'avvocato Roberto Bianco, che conferma i tanti dubbi sul decesso di Samanta, un vero giallo. «In questa vicenda ci sono diverse stranezze - ha commentato -. C'è molto da chiarire sui motivi della morte di Samanta, cosa che aiuterà a fare l'autopsia. Non si comprende neppure l'ipotesi suicida che, si sospetta, potrebbe essere avvenuta per l'ingestione di farmaci. Troppi i punti oscuri, non capiamo ancora cosa sia realmente accaduto». Consulente della famiglia sarà il medico legale Domenico Angelucci di Lanciano.