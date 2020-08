Elezioni comunali, Salvini torna a Chieti a sostegno di Di Stefano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lega cala di nuovo l'asso: il leadersarà a Chieti il prossimo 6 agosto, per la terza volta da fine dicembre. Alle 12 terrà una conferenza stampa alla. «Questa credo che sia la notizia principale a corollario della presentazione di questi candidati che diamo oggi»- ha detto ieri il candidato sindaco del centro destra, che da Salvini ebbe l'imprimatur, prima di presentare altri quattro candidati che correranno nella lista della Lega. SI tratta di, agente di pubblica sicurezza all’aeroporto di Fiumicino e dottoressa in Beni Culturali, moglie di Valerio Vespucci, uno dei componenti del seguitissimo gruppo I 4 santi.E ancora:, che nella Lega si candidò 5 anni fa, funzionario della Fira, esperto in finanza e finanziamenti agevolati e nipote dell'ex sindaco, esperto in finanza e finanziamenti agevolati. E poi con la Lega correranno, figlio di un noto imprenditore teatino nel campo della sicurezza e dell'antincendio e gestore di un pub, The old fashioned, in via degli Agostiniani. E didirigente di Confagricoltura, presidente della Libertas Abruzzo e consigliere regionale del Coni: il padre Gianfranco è stato presidente del Coni provinciale, il fratello Luigi consigliere comunale.