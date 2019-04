Aggrappato alle rocce e sospeso nel vuoto: salvato raccoglitore di asparagi

Due squadre dei Vigili del fuoco dei Distaccamenti di Penne (Pescara) e di Montesilvano (Pescara) e uomini del Nucleo Saf del Comando provinciale di Pescara, insieme ai sanitari del 118, hanno lavorato questa mattina nelle campagne di Elice ( Pescara) per soccorrere un 74enne di Collecorvino ( Pescara) precipitato in un dirupo mentre raccoglieva asparagi. Miracolosamente l'uomo è riuscito ad aggrapparsi alle rocce, evitando così di cadere ancora più in basso. Intervenuto l'elicottero del 118 l'uomo, recuperato in una zona impervia con il verricello, è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale di Pescara con politrauma. © RIPRODUZIONE RISERVATA