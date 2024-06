Saga, rischio stangata per i diritti d’imbarco all’Aeroporto di Pescara

Uno scalo aeroportuale non solo alle prese sul calo del numero dei passeggeri, quello d’Abruzzo, ma ora anche sui denari che, prelevati dagli stessi passeggeri al momento di imbarcarsi, non sarebbero stati riversati dal concessionario nelle casse del Ministero di Economia e Finanza (Mef). Alla luce del mezzo milione di passeggeri annuo (almeno), la Saga - dall’agosto 1997 gestore dell’aeroporto di Pescara - rischia una pesante tegola finanziaria se il ricorso presentato dalla Procura regionale contabile dell’Aquila (a firma del Procuratore Giacinto Dammicco e del sostituto Maria Stella Iacovelli) verrà accolto dal giudice contabile: si chiede infatti il pagamento alle casse del Mef, di 2 euro a passeggero imbarcato nell’arco temporale che va dal 2004 al 2023. Si tratta nello specifico dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri che, a giudizio della Procura regionale contabile, non è mai stata versata in quanto mai contabilizzata dal concessionario dello scalo; quest’ultimo, per tutta risposta, è fermamente convinto di essere sollevato da tale incombenza in quanto il servizio prestato non riveste il ruolo di agente contabile e che dall’Enac (ente per l’aviazione civile) non ha mai ricevuto alcuna direttiva in tal senso.

IL RICORSO

Resta di parere contrario l’accusa che, nel ricorso presentato, ha elencato una serie di norme che dicono il contrario. Ad esempio il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, che stabilisce che il diritto per l’imbarco passeggeri è accertato, riscosso e versato «dal direttore della circoscrizione medesima, che si avvale dell’opera del personale dipendente».

Direttore della circoscrizione aeroportuale (nel caso di specie il ricorso è verso Vittorio Catone, amministratore pro tempore della Saga e alla stessa Enac) deve rendere alla Corte dei conti, tramite la competente Ragioneria regionale, alla fine dell’esercizio finanziario o della propria gestione, il conto giudiziale corredandolo dei documenti giustificativi debitamente sottoscritti. Ne consegue, sempre secondo i due pm contabili, che dal momento di incasso e fino al momento del riversamento la società Saga ha la disponibilità materiale delle somme, ponendo in essere quel “maneggio di denaro pubblico” che vale a qualificarla come agente contabile; con la conseguenza che la Saga è tenuta a predisporre il conto giudiziale riferito agli esercizi compresi dall’anno 2004 all’anno 2023 «che dovrà essere sottoposto alla verifica di concordanza con le scritture contabili ad opera di un responsabile nominato dalla stessa società per essere di seguito trasmesso, all’esito dei riscontri effettuati dal nominato responsabile, alla Ragioneria territorialmente competente la quale, dopo aver eseguito i controlli di regolarità amministrativo contabile, procederà al deposito del conto presso la Segreteria della Sezione giurisdizione della Corte dei conti». Ora la questione passa al giudice contabile che dovrà stabilire la sussistenza dell’applicazione della qualifica di agente contabile alla Saga. In caso di accoglimento, il concessionario avrà 30 giorni per la presentazione dei conti giudiziari.