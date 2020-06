Morte di Sabrina a Fossacesia, i primi atti sul tavolo del Pm: stamattina l'addio

Ultimo aggiornamento: 14:05

Lo stesso affetto e sconfinato amore ricevuto in vita, 27 anni, l'ha moltiplicato stamattina per l'ultimo saluto nella chiesa diSabrina ha incontrato un drammatico destino sulla, a meno di 2 km da casa, in v; giovedì alle 15.35, alla guida dellaè finita intrappolata, senza via di scampo, sotto una, condotta dall'agricoltore F.L., 55 anni, anch'egli di Fossacesia.La sfortunata ragazza, che poco prima era stata in compagnia di unastava andando al lavoro allo, aCon il loro Ciao in tanti oggi hanno dimostrato ancora una volta a Sabrina il bene che le volevano. I compaesani, colleghi di Mare Blu e la Classe '92.Per accertare le cause del drammatico incidente il procuratore capo di Lancianoha aperto un'indagine affidata alla, diretta dall'ispettore superioreOggi sono stati rimessi i primi atti sul tavolo delche ha già disposto il sequestro di entrambi i mezzi coinvolti oltre al cellulare di Sabrina per verificare l'eventualità che avesse fatto o ricevuto una telefonata al momento dell'impatto. Ci saranno perizie. Accertato comunque che il mezzo eccezionale, sottoposto a severe prescrizioni di transito, non avesse l'autorizzazione, mai chiesta alla Provincia, per percorrere tali strade. Mezzo agricolo che deve avere la staffetta di sicurezza davanti e dietro con lampeggianti.Walter Berghella